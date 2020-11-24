Seydişehir Belediye Başkanı Tutal'dan, MÜSİAD'a ziyaret - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Seydişehir Şubesi'ni ziyaret etti.

MÜSİAD Seydişehir Şube Başkanı Yasir Dumlupınar ve Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Tutal'a bölgesel kalkınma planı ve hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Dumlupınar ve Yönetim Kurulu üyelerine başarı dileklerini ileten Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "İlçemize değer katan, ilçemizin gelişimi ve değişimi noktasında, ilçemize ekonomik değer kazandırmaya çalışan MÜSİAD Seydişehir Şubemizin çalışmaları şehrimiz için büyük önem taşımaktadır." ifadeleri kullandı.

Başkan Tutal, Belediye olarak, ilçenin imarı ve vatandaşların refahı için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımızın yanında sanayici esnaflarımızın ve işadamlarımızın işlerini kolaylaştıracak, sorunlarını çözüme kavuşturacak projelerimizin yanında şehrimizin ekonomisini daha da geliştirecek Ar-Ge çalışmalarımızı da tek tek hayata geçiriyoruz. Özellikle tarım ve hayvancılık noktasındaki çalışmalarımız kapsamında ilçemiz büyük mesafeler aldı, almaya devam ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçireceğimiz projelerle inşallah şehrimiz çok daha büyük kazanımlar elde edecektir. Bizler tüm bu çalışmalarımızı hayata geçirirken diğer yandan STK'larımızın da bu konudaki katkıları bizlere heyecan ve mutluluk vermektedir. Şehrimize değer katan STK'larımızın başında gelen MÜSİAD Seydişehir Şubesi, yapmış olduğu çalışmalarla bizlere ve şehrimize destek olmaktadır. MÜSİAD gibi büyük bir STK'nın ilçemizde şubesinin bulunması ilçemiz için büyük bir kazançtır."