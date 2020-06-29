Seydişehir Belediye Başkanı Tutal'dan ressam Kırdar'a ziyaret - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir ve Seydişehir dışında 16 kişisel sergi açan ressam Fatma Kırdar'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kültür ve sanata önem verdiklerini, ilçede bulunan yerel sanatçıların her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.



Seydişehir'e sağlamış oldukları katkılardan dolayı ressam Fatma Kırdar'a teşekkür eden Tutal, şunları kaydetti:

"Seydişehir'in tarihini ve tarihi binalarını tablolarına yansıtan Fatma hanım gelecek nesillere arşiv niteliği taşıyan bir miras bırakıyor. Ayrıca ilçemiz dışında açmış olduğu kişisel sergilerde ve katılmış olduğu televizyon programlarında ilçemizin tanıtımına katkı sağlıyor. Biz kendilerine teşekkür ediyor çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz."

Fatma Kırdar ise Seydişehir evlerini restore ettirdiği için Başkan Tutal'a teşekkür ederek, "Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkıyorsunuz. Sanata ve sanatçıya da sahip çıkıyorsunuz. Ben koronavirüs salgını nedeni ile evden dışarı çıkmadım. Şu an tarihi bir evimizin çalışması yaparak evde kalıyorum. Siz pandemi sürecinde çok mücadele ettiniz. Çalışmalarınızda kolaylık diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kırdar'a gerçekleştirdiği ziyaretin sonunda çeşitli hediyeler verdi. Kırdar'ın arşiv niteliği taşıyan tablolarını inceleyerek kendisine teşekkür etti.