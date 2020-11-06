Seydişehir Belediye Başkanı Tutal kan bağışında bulundu - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çalışma arkadaşları ile birlikte kan bağışında bulundu.

Milli İrade Meydanı'ndaki Kızılay kan verme tırında kan bağışında bulunan Tutal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların çekimser davrandığını belirtti.

Kan bağışında bulunmanın önemini vurgulayan Tutal, şunları kaydetti:

"Kan bağışı, sadece bir gün değil, her gün ihtiyaçtır. Her bağış, bir hayata ışık oluyor. Kızılayımızın acil durumlarda, afetlerde, salgınlarda devletimiz ile birlikte uyumlu bir şekilde çalışarak yaraları sarması bizleri mutlu etmektedir. Bu sebeple Kızılayımızın çalışmalarında bizlerin de destek vermesi, hepimiz için büyük önem taşımaktadır. Bugün çalışma arkadaşlarımla birlikte bir hayata ışık olmak için kan bağışında bulunduk. Özellikle pandemi sürecinde kan bağışının önemi daha da artmıştır. Bu vesileyle tüm Seydişehirli hemşehrilerimi belediyemiz meydanında bulunan kan bağışlama merkezinde kan bağışında bulunmaya davet ediyorum."

Türk Kızılay Seydişehir Şube Koordinatörü Tevfik Balcı ise "Kan bağışı önemli. Seydişehir bu konuda her zaman hassas ve duyarlı bir ilçe. Ben Belediye Başkanımız ve çalışma arkadaşlarına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.