Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, vatani görevini yerine getirecek gençlerle buluştu - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ağustos ve Eylül aylarında birliklerine gidecek gençlerle bir araya geldi.

Adile Baysal Kültür Sanat Evi'nde Seydişehirli gençlerle buluşan Tutal, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca ve Seydişehir Askerlik Şube Başkanı Astsubay Başçavuş Gökhan ile birliklerine teslim olacak Mehmetçiklere hayırlı tezkereler diledi.

Zorlu bir coğrafyada var olma mücadelesi verildiğini ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

"Bu mücadelemizin merkezinde, temelinde, inançlarımız, değerlerimiz, mukaddesatlarımız ve sizler varsınız. Uğruna büyük bedeller ödediğimiz, mukaddes saydığımız bu toprakları korumak, milletimizin huzur içinde yaşamasını sağlamak için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Çünkü bu bedeli biz, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ödedik, ödemeye de devam edeceğiz. Bu sebeple asırlardır bizim medeniyetimizde askerliğin çok önemli bir yeri vardır. Peygamber Ocağı dediğimiz yerde mukaddes saydığımız bu vatani görevi yerine getirmek için sizleri coşkuyla, heyecanla, sevinçle birliklerinize uğurluyoruz. Uğurlarken de mukaddesatımız Kur'an-ı Kerim'i ve ay yıldızlı bayrağımızı da sizlere hediye ediyoruz. Hepinize şimdiden hayırlı tezkereler dileklerimi iletiyor, sağ salim sevdiklerinize kavuşmanızı temenni ediyorum."

İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca da Seydişehir'in birlik ve beraberlik anlamında örnek bir ilçe olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi bugün de hep birlik ve beraberlik örneği gösteriyoruz. Görev yerlerinize gittiğinizde bizler gibi ağabeyleriniz olacak. Belki de bundan sonraki hayatınıza yön verecek dostluklar kuracaksınız. Bunun bilincinde olarak gideceğiniz görev yerlerinden sağ salim dönmenizi, sevdiklerinizle yeniden bir arada olmanızı temenni ederek hayırlı tezkereler diliyorum."

Konuşmaların akabinde Başkan Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Koca ve Askerlik Şube Başkanı Karslı, gençlere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. ???????