Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, yaşlıları evlerinde ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, yaşlıları evlerinde ziyaret etti

25.03.2022 11:59
Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Görme engelli ve yaşlılık nedeniyle çeşitli rahatsızlıkları bulunan Mehmet Ali Erdoğan (94) ile Döndü Erdoğan'ı (87) ziyaret eden Başkan Tutal, acil şifalar dileğinde bulundu.

Mehmet Ali Erdoğan ile sohbet eden Başkan Tutal, oğlu ve gelini Ali-Emine Erdoğa'dan anne ve babasının rahatsızlığı konusunda bilgi aldı.

Babasının uzun yıllar önce esnaflık yaptığını kaydeden Ali Erdoğan, anne ve babasının yaşlılığa bağlı olarak çeşitli rahatsızlıkları olduğunu, kardeşleri ve kendisi tarafından ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Yaşlıların milletin onuru olduğunu ifade eden Tutal yaşlıların en iyi tedavi yolunun ilgi ve şefkat olduğunu söyledi.

Büyüklerimizin varlığının, bağlı olduğu ailenin temel taşı olduğunu ifade eden Tutal, " Çocuklarımıza, büyüklerimize sevgi ve saygıyı çok iyi anlatıp, aradaki bağları daha da sağlamlaştırmalıyız. Büyüklerine sahip çıkan toplumlar, medeniyete ulaşmış toplumlardır. Ömrünün büyük bir kısmında topluma ve ülkesine hizmet vermiş olan büyüklerimizi, yaşlandıkları dönemde memnun etmek gurur vericidir. Biz şu an buradaysak sizlerin duası sayesinde buradayız, dualarınızı bizden eksik etmeyin." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Görme engelli bireylerden öğrencilere 'empati' anlatımı Görme engelli bireylerden öğrencilere 'empati' anlatımı Seydişehir Kaymakamı Pişkin, yatırım toplantısına katıldı Seydişehir Kaymakamı Pişkin, yatırım toplantısına katıldı

Mehmet Ali Erdoğan, Görme Engelli, Mehmet Tutal, Ali Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, yaşlıları evlerinde ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
11:59 İki gün önce Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gitmişti! Ünlü anketçi, son seçim anketi sonuçlarını paylaştı
11:58 Emekliye bayram ikramiyesinde masadaki rakamlar ne? İşte kulislerde fısıldanan oranlar
11:52 Psikolog Esra Ezmeci'ye sorulan soru şaşkınlık yarattı: Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor
11:52 Jilet ve şırınga kullanmıştı! Çocuğuna çamaşır suyu enjekte etmişti! Cani anne 20 yıl hapis yatacak
11:47 Geçen yıl, "kartelleşme" suçundan toplam 2.7 milyar lira ceza verilmişti! Zincir marketlere ikinci bir soruşturma daha açıldı
11:43 Her şeyin arkasında Ronaldo varmış! Penaltı esnasında Burak Yılmaz'a olay hareket
11:38 Açlık sınırı açıklandı: Asgari ücretten 1485 TL fazla! Yoksulluk sınırı: 11 bin 611 TL
11:31 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz rahatsız oldu, Seren Serengil'e mesaj attı
11:22 Babasının annesini boğmak üzere olduğunu görünce, bıçakla saldırdı! 15 yılla yargılanıyor
11:19 Eski AK Partili vekilden, Erdoğan'ın toplantılarına sert eleştiri: Külliye'de olması da, X-Ray ile aranmamız da yanlıştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 12:04:02. #1.13#
SON DAKİKA: Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, yaşlıları evlerinde ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement