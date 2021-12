Seydişehir Belediyesi aşevinden 400 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi aşevinden ihtiyaç sahibi 400 aile için her gün sıcak yemek çıkıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, gazetecilere, soğuk kış günlerinde her gün 2 öğünlük 3 çeşit yemek çıkardıklarını söyledi.

Belediye olarak 400 aileye bu sıcak yemekleri ulaştırdıklarını aktaran Tutal, şunları kaydetti:

"Seydişehir'de yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik üst seviyede. Ekiplerimiz mevsim şartları ne olursa olsun her gün 2 öğünlük 3 çeşit yemeği ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Bu soğuk kış gününde büyük bir özveriyle her gün 400 ihtiyaç sahibi hemşehrimize ulaştırdığımız sıcak yemekler, hemşehrilerimizin gönüllerini ısıtıyor, onların hal ve hatırlarını soruyor ve hayır dualarını alıyoruz. Sosyal belediyecilikte örnek bir belediye olmaya devam ediyoruz. Bunun yanında her gün 750 ekmeği de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Soğuk kış gününde içimizi ısıtan bu hayır işini her yıl arttırmaya devam edeceğiz."