Seydişehir Belediyesi Doğaya Yem Bıraktı

Olumsuz hava şartları nedeni ile aç kalma tehlikesi altında bulunan ve doğal ortamlarda aşırı kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlariçin yem, sokak hayvanları için yemek ve ekmek ilçenin farklı noktalarına Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve belediye personeli tarafından bırakıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede başlayan kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem ile ekmek bırakıldığını, çalışmaların başka noktalarda da devam edeceğini kaydetti.

Doğada yaşayan hayvanların aç kalmasını önlemek için Seydişehir'in çeşitli bölgelerine yem bıraktıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal; "kış şartlarında zeminin karla kaplı ve don olmasından dolayı kuş ve güvercinler yem bulmakta zorlanıyorlar. Bu canlılarımızınaç kalmaması ve ölmemesi için çeşitli bölgelerimize yem bıraktık. Elverişsiz hava şartları ve soğuk hava devam ettiği sürece yem dağıtımını yapmaya devam edeceğiz. Kuş ve güvercinler için yem,köpek ve kedilerimiz için yemek artıkları ve ekmekleri değerlendiriyoruz. Hz.Ömer'in "Dağlara buğdaylar serpin Müslüman ülkede kuşlar aç "demesinler sözünü kendimize ilke edindik. Ayrıca vatandaşlarımızın da yemek atıklarını ve arta kalan ekmeklerini çöpe değil evlerinin önünde bulunan müsait alanlarave bahçelerinde bulunan müsait yerlere bırakarak doğada yaşayan canlıların beslenmesi için katkıda bulunabilirler" dedi.

Kar yağışı ve soğukların insanları olduğu kadar kuşları da etkileyeceğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal;" Bu kış döneminde gerek Türkiye, gerek Seydişehir olarak gerçekten beyaz rahmete hasret kalmıştık. Pazar gecesi başlayan ve kar yağışı ile doğal hayatta yaşayan canlılarda karınlarını doyurma, hayatlarını idame ettirme sıkıntıları oluştu. Özellikle doğal dengenin korunması için tüm canlıların olduğu gibi bütün yaban hayvanlarının da yaşaması gerekli bu konuda gerekli çalışmalarımız devam edecek "dedi. gerektiğini vurguladı.