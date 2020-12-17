Seydişehir Belediyesi ekiplerinden sokak hayvanları için çalışma - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi ekiplerinden sokak hayvanları için çalışma

17.12.2020 13:09
Seydişehir Belediyesi ekiplerinden sokak hayvanları için çalışma, System.String[]

Seydişehir Belediyesi ekipleri, havaların soğuması nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için bölgedeki mama kaplarının sayısını artırarak, beslenmelerine yardımcı oluyor.

Seydişehir Belediyesi ekipleri, havaların soğuması nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için bölgedeki mama kaplarının sayısını artırarak, beslenmelerine yardımcı oluyor.

Belediye ekipleri, ilçede vatandaşlardan gelen şikayetler ve talepleri de değerlendirerek, yavru köpekleri barınağa yerleştiriyor.

Havaların soğuması ve pandemi nedeniyle beslenme sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için ekipler, çöp depolama alanına mama kapları bıraktı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ekiplerin yaptığı çalışmalarla sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde hayatta kalma mücadelesine katkıda bulunduklarını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların dışarıya çıkmamaları ve hijyen noktasında dikkatli olmaları nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini dile getiren Tutal, şöyle devam etti:

"Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımız için farklı noktalara ve çöp depolama alanımıza mama ve mama kapları bırakıyoruz. Çöp depolama alanımızda kaplarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Bu süreçte sokak hayvanlarımız için imkanlarımız ölçüsünde düzenli bir şekilde besleme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan gelen yavru köpek şikayetleri üzerine ekiplerimiz şikayetin yapıldığı bölgeye giderek yavruları alıp barınağa bırakıyor."

Her canlının yaşama hakkının bulunduğunu belirten Tutal, "Vatandaşlarımız yaşam alanlarımızda sıkıntı oluşturmayacak şekilde kapı önlerine veya belediyemiz tarafından bırakılan mama kaplarımıza yemek ve su bırakabilirler. Özellikle bu zorlu süreçte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını ihmal etmeyelim." ifadesini kullandı.

Sokak Hayvanları, Mehmet Tutal, Seydişehir, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir Belediyesi ekiplerinden sokak hayvanları için çalışma - Son Dakika


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