Seydişehir Belediyesi, engelli kadına tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen Saniye Karademir'e tekerlekli sandalye hediye etti.

Yakalandığı parkinson hastalığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken 7 çocuk annesi Saniye Karademir'i Değirmenci Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Tutal, belediye olarak sosyal projeler üreterek toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Tutal, "Engelli vatandaşların sokağa daha rahat çıkması ve günlük hayatlarında sıkıntı yaşamaması adına ihtiyaçları olan tekerlekli sandalye ve akülü araç yardımlarına önem veriyoruz. Belediye ekiplerimize ulaşan Karademir ailesi bizden tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Biz de saniye teyzemizin hayatını bir nebzede olsa kolaylaştırabilmek adına kendisine tekerlekli sandalye hediye ettik." diye konuştu.

Saniye Karademir de rahatsızlığından dolayı dışarıya çıkamadığını belirterek, "Artık gönül rahatlığıyla dışarı çıkabileceğim, Başkanımız mağduriyetimizi görerek sesimize kulak verdi. Allah kendisinden razı olsun." ifadelerini kullandı.