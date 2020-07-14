Seydişehir Belediyesi iki elektrikli yol süpürge aracı aldı - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi iki elektrikli yol süpürge aracı aldı

Seydişehir Belediyesi temizlik işlerinde kullanılmak üzere iki adet elektrikli yol süpürme aracı aldı.

Seydişehir Belediyesi temizlik işlerinde kullanılmak üzere iki adet elektrikli yol süpürme aracı aldı.

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Seydişehir Belediyesi temizlik ve hijyen noktasında daha sağlıklı hizmet verebilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere, çevre kirliliği ile mücadele etmek için 2 elektrikli yol süpürme makinesi alındı.

Seydişehir Belediyesi araç filosunu ihtiyaçlar doğrultusunda her geçen gün güçlendirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "İlçemize temizlik anlamında en iyi hizmeti verebilmek için araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Bunlara bir yenisini daha ekleyerek kaldırımlarda temizliğin hızlı ve güzel yapılabilmesi amacıyla müdürlüğümüze iki adet elektrikli yol süpürge makinesi kazandırdık. 240 litre çöp haznesi kapasitesi olan araçlarımız 8 saat aralıksız çalışıyor. Makine çevre dostu olup elektrikli motoru sayesinde vakum yaparak kirlenmiş alanlar üzerinde bulunan yaprak, izmarit, kağıt, kuruyemiş kabukları gibi atıkları toplamada iş gücünden tasarruf yaparak hızlı bir şekilde hizmet verecektir. Her geçen gün, büyüyen ve gelişen ilçemizin ihtiyaç ve hizmetleri artıyor. İlçemiz için en iyisini en güzelini yapma gayreti içerisinde çalışmalarımız sürüyor. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tutal, Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir Belediyesi iki elektrikli yol süpürge aracı aldı - Son Dakika
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