Seydişehir Belediyesi Kar Mesaisinde!

Ekiplerkar temizleme çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki kaldırım ve caddelerdeki oluşan karları temizlerken, tuzlama ve kumlama çalışmaları da yapıyor.

Ayrıca belediye ekiplerince yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları yapılıyor.

BAŞKAN TUTAL EKİPLERİMİZ 24 SAAT MESAİDE

Dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle Seydişehir Belediye ekiplerinin 24 saat mesaide olduğunu kaydeden Başkan Mehmet Tutal; Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz karla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Şehrimize uzun süredir beklediğimiz çok yoğun olmasa da kar yağışı ve bereket geldi. Kırsal ve merkez olmak üzere 55 mahallemizdekisokak ve caddeler de; 24 saat boyunca kar temizleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Olası kar yağışı ve buzlanmaya karşın 30 ekipman 100 personelimizle, bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbir ve önlemlerimizi aldık" dedi.