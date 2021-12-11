Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi, aralık ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Tutal başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Düğün Salonu'ndaki birleşimde gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Tutal, yaptığı konuşmada, belediye meclis üyeleri ile birlik ve beraberlik içerisinde Seydişehir'e hizmet noktasında verimli bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Seydişehir'in sorunlarıyla dertlenen tüm meclis üyesi arkadaşlara teşekkür eden Tutal, şunları kaydetti:

"2021 yılının son meclis toplantısında bir araya gelerek Seydişehir'i yakından ilgilendiren tüm konularda birlik ve beraberlik örneği gösterdik. Bu meclis, Seydişehir'imizin tarihine altın harflerle yazılacak olacak hizmetlere imza atan bir meclistir. 2022'de de geçmiş yıllarda olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza vesile olması dileğiyle şimdiden yeni yılınızı tebrik ediyorum."