Seydişehir Belediyesi Muaythai sporcuları Konya'dan birincilikle döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seydişehir Belediyesi Muaythai sporcuları Konya'dan birincilikle döndü - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi Muaythai sporcuları Konya'dan birincilikle döndü

6 saat önce

Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezinde yapılan Muaythai İl Şampiyonası'nda 47 kulüp arasında en fazla madalyayı Seydişehir Belediyesi Muaythai spor kulübü sporcuları kazandı.

Seydişehir Belediyesi Muaythai sporcuları Konya'dan birincilikle döndü, System.String[]

Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezinde yapılan Muaythai İl Şampiyonası'nda 47 kulüp arasında en fazla madalyayı Seydişehir Belediyesi Muaythai spor kulübü sporcuları kazandı.

İl şampiyonası hakkında olarak bilgi veren Seydişehir Belediyesi Muaythai Spor Kulübü Antrenörü Serkan Yıldız, takımlarının Konya'daki şampiyonayı 14 altın, 6 gümüş 1 bronz madalyayla tamamladığını söyledi.

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"5,5 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Muaythai sporunda bugüne kadar 17 milli sporcu yetiştirdik. Bunun sonucunda Takımımız 5 Türkiye şampiyonu, 2 Avrupa şampiyonu çıkardı. Konya bazında en başarılı kulübüz, hedeflerimiz her geçen gün artıyor. Bize bu başarıları kazanmamızda en etkin rolü Belediye Başkanımız Mehmet Tutal sağlıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Seydişehir, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı
Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı Son dakika: Manisa'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 16:48:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Seydişehir Belediyesi Muaythai sporcuları Konya'dan birincilikle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]