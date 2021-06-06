Seydişehir Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi iştiraki olan SEBELTAŞ AŞ bünyesindeki 25 çalışanını kapsayan 2 yıllık toplu sözleşme imzalandı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Türkiye Maden-İş Sendikası Konya ve Havalisi Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin, düzenlenen törenle sözleşmeleri imzaladı.

Tutal, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, "Medeniyetimiz gereği işçilerimizin emeklerinin karşılığını alın terleri kurumadan vermeye gayret ediyoruz. Belediyemizin iştiraki olan ve ürettikleri ürünlerle şehrimize ve bölgemize değer katan SEBELTAŞ AŞ'de çalışan 25 çalışanımızı ilgilendiren toplu sözleşmede yüzde 30 oranında bir artış gerçekleştirdik. 2 yıl boyunca geçerli olacak toplu iş sözleşmemizin işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Çetin de, " Belediye Başkanımız Mehmet Tutal, işçilerimizin her zaman yanında olduğunu, emeklerini karşılıksız bırakmadığını her daim bizlere gösterdi. Bunun son örneği de bugün imzalanan toplu sözleşmemizdir. 25 işçi arkadaşlarım adına başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.