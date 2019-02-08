Son Dakika Haberleri: Seydişehir Belediyesi'nden, Deforme Olan Yollara Hızlı Müdahale

Seydişehir Belediyesi'nden, Deforme Olan Yollara Hızlı Müdahale

1 saat önce

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kış aylarında, altyapı çalışmaları veya kullanımdan dolayı bozulan yollarda bakım, onarım ve asfalt yama çalışmalarının yanı sıra drenaj çalışmalarına da başlandı.

Seydişehir Belediyesi'nden, Deforme Olan Yollara Hızlı Müdahale, System.String[]

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Tutal; "İlçemizde fen işleri ekiplerimiz tarafından bir yandan kış ayları, altyapı çalışmaları veya kullanımdan dolayı bozulan yollarda bakım, onarım ve asfalt yama çalışmaları yapılırken, bir yandan da drenaj çalışmalarına başlanmıştır. Belediye olarak merkez ve kırsal mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, trafikte aksamalara yol açıyor ve araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yaptığı bu çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:32 Kaynak: Bültenler

Mehmet Tutal, Seydişehir, Güncel
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