Son Dakika Haberleri: Seydişehir Belediyesi'nden Larva Mücadelesi

Seydişehir Belediyesi'nden Larva Mücadelesi

27 dakika önce

Seydişehir Belediyesi vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmesini sağlamak amacıyla larva ile mücadele çalışmalarına başladı.

Seydişehir Belediyesi'nden Larva Mücadelesi, System.String[]

Havaların iyi gitmesi ile birlikte ilaçlama çalışmalarının başladığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, dere kenarları, sazlık alanlar ve su birikintisi olan bölgelerde sinek, sivrisinek ve larva ile mücadele çalışmaları yapıldığını ifade etti.

İlçe genelinde yürütülen ilaçlama çalışmaları ile vatandaşların sağlığının korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Seydişehir merkez ve bağlı mahallerinde bulunan gölet, bataklık, dere, su birikintileri, su kanalları gibi haşere üreme alanlarının bulunduğu yerlerde periyodik olarak larva ile mücadele çalışması yapılmaktadır. İlaçlama işlemlerimiz tamamen biyolojik ilaçlarla yapılarak sivrisinek üremesinin önüne geçilmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve huzuruna önem veriyoruz. Oluşabilecek haşere sorunlarına karşı gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:26 Kaynak: Bültenler

Mehmet Tutal, Seydişehir, Güncel
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