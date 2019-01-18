Son Dakika Haberleri: Seydişehir Belediyesi Pazar Çantası Dağıttı

Seydişehir Belediyesi Pazar Çantası Dağıttı

1 saat önce

Seydişehir Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla ilçede bezden pazar çantası dağıttı.

Seydişehir Belediyesi Pazar Çantası Dağıttı, System.String[]
Seydişehir Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla ilçede bezden pazar çantası dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, vatandaşların alışverişlerde uzun süre kullanabileceği bez çantaları halk pazarında dağıttığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Bizde Seydişehir Belediyesi olarak, Bakanlığımızın başlatmış olduğu projeyi desteklemek ve çevre kirliliğinin önlenmesi adına sıfır atık projesine destekte bulunmak amacı ile çalışmamızı başlattık. Şu an semt pazarında vatandaşlarımıza dağıtımını yapıyoruz. İnşallah çevre kirliliğinin engellenmesi noktasında çalışmalarımızı genişleterek devam ettireceğiz." dedi.

Başkan Tutal ayrıca bez çanta dağıtımının merkez ve kırsal mahallelerde de devam edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:16 Kaynak: AA

Mehmet Tutal, Seydişehir, Güncel
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