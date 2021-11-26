Seydişehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Başkan Tutal'ı ziyaret etti - Son Dakika

Konya'da düzenlenen Atatürk Kupası Minikler Taekwondo Şampiyonasında dereceye giren Seydişehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.

Başkan Tutal, yaptığı açıklamada, elde ettikleri başarılardan dolayı minik sporculara ve antrenör Mustafa Sevinç'e teşekkür etti.

Sporcuların başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunan Tutal, şöyle konuştu:

"Seydişehir Belediye Spor Kulübü 13 farklı branşta eğitim verdiğini, bu eğitimlerin karşılığını almaktan dolayı mutlu oluyoruz. 2014 yılında 68 olan lisanslı sporcu sayısı, 7 yılda 2 bin 200'e ulaştırarak büyük bir atılım yaptık. Bu sayıyı arttırmak için spora olan desteğimiz ve yatırımlarımız her geçen gün artarak devam edecek. Her bir sporcumuzun başarılarıyla gurur duyuyor, hepinizi tebrik ediyorum. Bu gurur sadece bizlerin değil, tüm Seydişehir'imizin gururudur. Başarılarınızın devamını diliyorum"

Antrenör Sevinç ise şampiyonada 4 birincilik, 3 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek takım halinde şampiyonada birinci olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Başkan Tutal, sporculara hediye verdi.