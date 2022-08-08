Seydişehir yağlı güreşlerinin başpehlivanı belli oldu - Son Dakika
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Seydişehir yağlı güreşlerinin başpehlivanı belli oldu

08.08.2022 09:42
Seydişehir yağlı güreşlerinin başpehlivanı belli oldu

Seydişehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen yağlı güreşlerin başpehlivanı İsmail Koç oldu.

Seydişehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen yağlı güreşlerin başpehlivanı İsmail Koç oldu.

Kuğulu Şölen Alanı Er Meydanı'nda, 34'ü başpehlivan olmak üzere farklı kategorilerde 500 güreşçi mücadele etti.

Vatandaşlar özellikle, başpehlivanlar Mustafa Taş, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, İsmail Koç, Hüseyin Gümüşalan, Tanju Gemici, Faruk Akkoyun'un yarıştığı güreşlere yoğun ilgi gösterdi.

Seydişehir'de 13 boyda, 34 başpehlivan, 500 pehlivanın kol bağladığı güreşlerde, finalde rakibi Ali Gürbüz'ü yenen İsmail Koç başpehlivan oldu. İkinciliği Ali Gürbüz, üçüncülüğü ise İsmail Balaban elde etti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Güreşler bizim ata sporumuz. Özellikle Batı Trakya ve Antalya bölgesinde yaygın. İç Anadolu'da çok yaygın olmayan bir spor türü. İnşallah, sürekli bir şekilde geleneksel olarak devam edecek. Hem bölgenin tanıtımı hem ata sporumuzun geliştirilmesi, kalkınması açısından bir adım attık, bunu devam ettireceğiz. Bundan sonra geleneksel olarak devam edecek." diye konuştu.

Gün boyu devam eden müsabakalarda dereceye giren güreşçilere madalyaları ilçe protokol üyeleri tarafından verildi.

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Kaynak: AA

İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir yağlı güreşlerinin başpehlivanı belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Seydişehir yağlı güreşlerinin başpehlivanı belli oldu - Son Dakika
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