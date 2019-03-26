Seydişehir Belediyesi, Tasarruf Yolunda

Seydişehir Belediyesi, 2018 yılında 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile hem zamandan kazanırken hem de tasarruf etmeyi amaçlayan EBYS uygulamasına başladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yoğun evrak akışına sahip, bilgi güvenliği ön planda olan, bilgiye erişim hızının önem arz ettiği bir kurum olması nedeniyle gelişmiş bir belge yönetim sistemine ihtiyaç duyulmuştu. Çözüm olarak Seydişehir Belediyesi bilişim altyapısını yenileyerek e-imza uygulamasına geçtiklerini belirtti.

EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)'ne geçerek 8 Bin TL tasarruf edildiğini dile getiren Başkan Tutal; EBYS şeffaf belediyeciliğin bir gereği olarak evrakların ne aşamada olduğunu, evrakı çıkaran birimler ve vatandaşlar anlık olarak takip edilebilecek. Fiziki ve elektronik ortamdaki belgeye her an erişimi EBYS ile mümkün kılmayı başardık. Birimler arası yazışmaların elektronik ortamda hızlanmasıyla birlikte konularda çözümlerine daha hızlı ulaşılıyor. Bu sayede vatandaşlarımızın Seydişehir Belediyesi'ne olan güveninin de artmasını sağladık'' dedi.

Seydişehir Belediyesi, 03/05/2018 tarihinde EBYS sistemine geçerek şuana dek 11.629 evrak akışında bulunuldu. Normal bir posta gideri ortalama 2,00 TL iken, EBYS ile 0,35 TL'ye ilgili kuruma gönderilebiliyor. EBYS sistemine geçildiği günden bugüne kadar yakıt, posta ve kırtasiye masrafı 8.650 TL ödemesi gerekirken yeni sistem sayesinde sadece 689 TL ödenerek; Seydişehir Belediyesi 7.961 TL ekonomik olarak tasarruf sağlamış oldu.

Seydişehir Belediyesi'nin EBYS sistemine geçmesi ile yapılan yazışmalar sayesinde ise ülkemiz ekonomisi yaklaşık olarak 7.500 TL tasarruf sağlamış oldu.