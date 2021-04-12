Seydişehir Belediyesi zabıta ekipleri fırınları denetledi - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi zabıta ekipleri ramazan ayı öncesinde ilçede faaliyet gösteren fırınlarda denetimlerde bulundu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ekiplerin ekmek fırınları ve imalathanelerde vatandaşların sağlığını korumak amacıyla denetimler yaptıklarını kaydetti.

Ekiplerin denetimlerde hijyen koşulları, çalışanların temizliği, gramaj, kıyafet temizliği konusunda gerekli incelemelerini yaptığını anımsatan Tutal, "Ekipler, gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ve imalathanelerde uyarılarda bulundu. Hem insan sağlığı hem de vatandaşlarımızın mağdur olmaması için denetimlerimiz ramazan ayı boyunca titizlikle sürdürülecek. Ramazan ayı içerisinde fırın işletmecileri için alınan kurallar hakkında da bilgilendirme yapan zabıta ekipleri kontrolleri yapılan fırınlarda herhangi bir sorunla karşılaşmadı. Bu denetimlerle vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.