Son Dakika Haberleri: Seydişehir Belediyesinden bir yeni hizmet daha
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Seydişehir Belediyesinden bir yeni hizmet daha

1 saat önce

Başkan Tutal, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde vaad ettiği projelerini hayata geçirmeye başladı.

Seydişehir Belediyesinden bir yeni hizmet daha, System.String[]

AK Hizmet Noktası Kapalı pazaryerinde vatandaşların hizmetine açıldı.

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her geçen gün yeniliklere imza atan Seydişehir Belediyesi bu merkezde AB programları aracılığı ile gerçekleştirilecek olan IPARD, Mevka, KOP inovasyon projeleri , Tasarım Merkezi Kurulum ve sürdürme Hizmetleri , Kosgeb ve Ekonomi Bakanlığı kapsamında hibe projelerinden yararlanmak isteyenlere destek verecek.

Kapalı Pazaryerinde hizmete giren AK HİZMET NOKTASINDA Proje hazırlamak ve destek almak isteyen vatandaşlara yardımcı olunarak , hibe ve desteklerden azami düzeyde yararlanmasınısağlanacak.

2019 seçimlerinde Seydişehirli hemşehrilerine proje takip merkezi vaadinde bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal; kapalı pazar yerimizde bulunan bu merkezimizi oluşturduk. Gerek Belediyemizile ilgiliprojelerimizin takip edilmesi, gerek vatandaşlarımızın tarım, hayvancılık ve zirai projelerinin desteklenmesi ve takip edilmesi adına danışma merkezimiz hizmete başladı. İki tecrübeli personelimiz burada görev yapıyor. Arkadaşlarımız burada Belediye ile ilgili istek,talep ve dilekleri , projeler noktasındaki görüş ve önerileri alacaklar. Ayrıca vatandaşlarımızın yararlanmak istedikleri projeler noktasında konulara çözüm üretecekler" dedi.

Başkan Tutal; açtığımız bu merkezimiz Seydişehir Belediyemiz hizmet binası dışında ikinci bir AK HİZMET NOKTASIolarak hemşehrilerimize hizmet verecek. Özellikle pazar yerini seçtik. 55 mahallemizin tamamı Perşembe günleri burayageliyor ve buradaihtiyaçlarını karşılıyorlar ,bu noktamıza gelerek talep ve görüşlerini kolaylıkla iletebilirler. Buradan KOP , MEVKA,KOSGEB, IPARD'la devam eden çalışmalarımızı sistematik hale getirdik. Yeni hizmet merkezimizin hem belediyemize hem de hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum "şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:42 Kaynak: Bültenler
Avrupa Birliği, Kosgeb, Seydişehir, Güncel
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