Son Dakika Haberleri: Seydişehir Belediyesinden Deforme Olan Yolları Onardı

Seydişehir Belediyesinden Deforme Olan Yolları Onardı

15 dakika önce

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kış aylarında, altyapı çalışmaları veya kullanımdan dolayı bozulan yollarda bakım, onarım ve asfalt yama çalışmalarının yanı sıra drenaj çalışmalarına da başlandı.

Seydişehir Belediyesinden Deforme Olan Yolları Onardı, System.String[]
Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kış aylarında, altyapı çalışmaları veya kullanımdan dolayı bozulan yollarda bakım, onarım ve asfalt yama çalışmalarının yanı sıra drenaj çalışmalarına da başlandı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "İlçemizde fen işleri ekiplerimiz tarafından bir yandan kış ayları, altyapı çalışmaları veya kullanımdan dolayı bozulan yollarda bakım, onarım ve asfalt yama çalışmaları yapılırken, bir yandan da drenaj çalışmalarına başlanmıştır. Belediye olarak merkez ve kırsal mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, trafikte aksamalara yol açıyor ve araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yaptığı bu çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:22 Kaynak: İHA

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