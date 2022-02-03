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Seydişehir Belediyesinden karla mücadele eden ekiplere ikramiye - Son Dakika

Seydişehir Belediyesinden karla mücadele eden ekiplere ikramiye

03.02.2022 11:35
Seydişehir Belediyesinden karla mücadele eden ekiplere ikramiye

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, karla mücadele çalışmalarında mesai kavramı gözetmeksizin çalışan personele ikramiye vereceklerini söyledi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, karla mücadele çalışmalarında mesai kavramı gözetmeksizin çalışan personele ikramiye vereceklerini söyledi.

Tutal, yaptığı açıklamada, son yılların en yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede gece gündüz demeden, özveriyle çalışan personele tek sefere mahsus olmak üzere 1500 lira ikramiye verileceğini ifade etti.

Seydişehir'deki tüm yolları açık tutmak için çalışanlara teşekkür eden Tutal, şunları kaydetti:

"Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Bizler, temeli gönül birliğine dayanan büyük bir aileyiz. Bu birliktelik, Seydişehir'de çok önemli hizmetlerin ve çalışmaların altına imzasını atmıştır. Son günlerde de ilçemizde yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı dolayısıyla da sabahın erken saatlerinden gecenin geç vakitlerine kadar tüm çalışma arkadaşlarım özveriyle, gayretle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mücadele etti."

Hizmet-İş Sedikası Konya 2 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Keçeci ise Tutal'a teşekkür etti. ???????

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Mehmet Tutal, Seydişehir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir Belediyesinden karla mücadele eden ekiplere ikramiye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seydişehir Belediyesinden karla mücadele eden ekiplere ikramiye - Son Dakika
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