Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal , yaptığı açıklamada, "Medeniyetimizin özünde yer alan yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla Kastamonu halkının acılarını paylaşıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Seydişehir, Kastamonu, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seydişehir Belediyesinden Kastamonu'ya destek ekibi gönderildi - Son Dakika

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