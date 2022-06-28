Seydişehir Belediyesinden Kastamonu'ya destek ekibi gönderildi - Son Dakika
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Seydişehir Belediyesinden Kastamonu'ya destek ekibi gönderildi

28.06.2022 12:50
Seydişehir Belediyesinden Kastamonu'ya destek ekibi gönderildi

Seydişehir Belediyesi, aşırı yağışların yol açtığı taşkın ve sellerden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki çalışmalara destek olmak amacıyla ekip gönderdi.

Seydişehir Belediyesi, aşırı yağışların yol açtığı taşkın ve sellerden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki çalışmalara destek olmak amacıyla ekip gönderdi.

Belediyenin İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğüne bağlı 6 kişilik ekip, Konya AFAD İl Müdürlüğü ile Bozkurt ilçesine ulaşarak çalışmalara başladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, "Medeniyetimizin özünde yer alan yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla Kastamonu halkının acılarını paylaşıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Kastamonu, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir Belediyesinden Kastamonu'ya destek ekibi gönderildi - Son Dakika

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