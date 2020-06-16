Seydişehir Belediyesinden parke ve kaldırım taşı çalışmaları - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde, 2020 yılında parke ve kaldırım taşı çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Tutal, kırsal mahallelerde 7 bin 200 metrekarelik alanda kilitli parke taş döşeme çalışmalarının yanı sıra, bordur, tretuvar ve drenaj çalışmalarının da sürdürüleceğini belirtti.

Birçok mahallede belediye ekiplerinin, çalışmalarına aralıksız devam ettiğini aktaran Tutal, "Seydişehir Belediyesi olarak, Hizmet Belediyeciliği anlayışı ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Birimlerimiz ve ekiplerimiz şu an merkez ve kırsalda gerek altyapı, gerek asfaltlama, gerekse kilitli parke taş yapımı çalışmaları ile hizmetlerine devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallelerin daha modern bir görünüme kavuşacağını vurgulayan Tutal, gördükleri eksiklikler ve mahalle sakinlerinden gelecek talepler ve doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini dile getirdi.