Seydişehir Belediyesinden Vatandaşlara Bez Çanta
45 dakika önce
Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla bez çanta dağıttı.
Konya
'nın Seydişehir
İlçe Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla bez çanta dağıttı.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal
, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ile birlikte vatandaşların alışverişlerinde uzun süre kullanılabileceği alışveriş çantasını halk pazarında dağıttı. Başkan Tutal, bez çanta dağıtımının merkez ve kırsal mahallelerde de devam edeceğini kaydetti. Başkan Mehmet Tutal, "Biz de Seydişehir Belediyesi olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın başlatmış olduğu projeyi desteklemek ve çevre kirliliğinin önlenmesi adına sıfır atık projesine destekte bulunmak amacı ile çalışmamızı başlattık. Şu an semt pazarında vatandaşlarımıza dağıtımını yapıyoruz. İnşallah çevre kirliliğinin engellenmesi noktasında çalışmalarımızı genişleterek devam ettireceğiz" dedi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:03 Kaynak: İHA
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