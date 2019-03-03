Son Dakika Haberleri: Seydişehir Belediyesine 35 Yeni Araç Kazandırıldı

Seydişehir Belediyesine 35 Yeni Araç Kazandırıldı

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesine, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla 35 yeni araç kazandırıldı.

Seydişehir Belediyesine 35 Yeni Araç Kazandırıldı, System.String[]
Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesine, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla 35 yeni araç kazandırıldı.

Seydişehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne, 1 adet çekici tır, 2 adet hafriyat kamyonu, 1 adet 336 D paletli kepçe, 1 adet Bobcat yükleyici, 1 adet sathi kaplama kombi araç, 2 adet imar müdürü hizmet aracı, 1 adet vinç kamyon, 1 adet cenaze yıkama aracı, 1 adet arazöz, 1 adet finişher, 1 adet 120 M grayder, 5 adet arazi pikap, 1 adet vidanjör, 2 adet çöp kamyonu, 4 adet mobil taziye evi, 3 adet transit minibüs, 1 adet yakıt tankeri, 2 adet yolcu otobüsü, 1 adet sepetli kamyonet, 1 adet mikser, 1 adet taşıma aracı, 1 adet silindir olmak üzere tam 35 adet araç kazandırıldı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak ve hizmetlerinin kalitesini artırmak amacı ile araç filosunu güçlendirmeye devam ettiğini dile getirdi. Başkan Tutal, "Uzun yıllardır hizmet veren araç parkımızda ömrünü tamamlamış araçlar vardı. Geldiğimiz günden bu güne kadar ciddi anlamda takviyeler yaptık. 2017 yılının ilk altı ayında bazılarını Belediye imkanları ile bazılarını ise farklı yerlerden hibe usulü ile uhdemize yeni 35 adet araç kazandırdık" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:58 Kaynak: İHA

Konya, Seydişehir, Güncel
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