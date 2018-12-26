Seydişehir Belediyesinin Kar Mesaisi Başladı
33 dakika önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırımlarda kar temizleme ile ana arter caddelerde solüsyonlama çalışmaları yapılmaya başlandı.
Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından kaldırımlarda kar temizleme ile ana arter caddelerde solüsyonlama çalışmaları yapılmaya başlandı.
Seydişehir'de ekipler kar temizleme çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki kaldırım ve caddelerdeki oluşan karları temizlerken, tuzlama ve kumlama çalışmaları da yapıyor. Ayrıca belediye ekiplerince yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları yapılıyor.
Dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle Seydişehir Belediye ekiplerinin 24 saat mesaide olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal
, "Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz karla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Şehrimize uzun süredir beklediğimiz, çok yoğun olmasa da, kar yağışı ve bereket geldi. Kırsal ve merkez olmak üzere 55 mahallemizdeki sokak ve caddeler de, 24 saat boyunca kar temizleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olası kar yağışı ve buzlanmaya karşın 30 ekipman, 100 personelimizle, bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbir ve önlemlerimizi aldık" ifadelerini kullandı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:13 Kaynak: İHA
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