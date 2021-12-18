Seydişehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün başlayan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Seydişehir Belediyesi ekipleri, bir yandan kar temizliği yaparken, diğer yandan da tuzlama çalışmaları yapıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerde belediye ekiplerinin çalışmalarına hızla devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların gündelik işlerinde herhangi bir aksama olmaması için ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştığını anlatan Tutal, tüm ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını kaydetti.