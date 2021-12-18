Üye Girişi
Seydişehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Seydişehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor

18.12.2021 15:41
Seydişehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün başlayan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün başlayan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Seydişehir Belediyesi ekipleri, bir yandan kar temizliği yaparken, diğer yandan da tuzlama çalışmaları yapıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerde belediye ekiplerinin çalışmalarına hızla devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların gündelik işlerinde herhangi bir aksama olmaması için ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştığını anlatan Tutal, tüm ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Seydişehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Seydişehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Seydişehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Seydişehir Belediyesi, Seydişehir, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:59 Uykusuzluk çekenler işte derdinizin dermanı! Bu iki meyveyi uyumadan yiyin, mışıl mışıl uyuyun
15:51 Galatasaray'ın genç yıldızı Barcelona'yı reddetti! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun imza atacağı dünya devi
15:42 Evinden 6 ay önce 16 ton çöp çıkmıştı! Şimdi 12 ton çöpü evine taşımış!
15:40 3 aylık bebeğini öldüren baba, cezaevinde ölü bulundu!
15:33 Karşınızda dedektif Eda Ece! Ünlüler geçidine dönüşecek!
15:21 Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta
15:20 Zamanlaması manidar buluşma! Rıdvan Dilmen ve Mesut Özil'den sürpriz görüntü
15:19 Valilik Gelecek Partisi'nin anons isteğine izin vermedi! İkinci kuruluş yıldönümü etkinliklerine hazırlanıyorlar
15:06 İtiraflarını gazetede paylaşan koca, karısına yakalandı!
14:57 En sonunda belli oldu! Vitor Pereira Beşiktaş maçından sonra Türkiye'den ayrılıyor
Uykusuzluk çekenler işte derdinizin dermanı! Bu iki meyveyi uyumadan yiyin, mışıl mışıl uyuyun Uykusuzluk çekenler işte derdinizin dermanı! Bu iki meyveyi uyumadan yiyin, mışıl mışıl uyuyun         
16:00
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı         
13:07
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı         
10:06
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı atağa geçti Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı atağa geçti         
21:27
Son Dakika! Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi         
19:40
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 16:16:13. #1.11#
SON DAKİKA: Seydişehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement