Son Dakika Haberleri: Seydişehir Botanik Parkla Buluşacak

Seydişehir Botanik Parkla Buluşacak

3 dakika önce

Seydişehir'de ilklere imza atan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kurulacak olan Botanik Park ile insanların yaşam kalitesini yükseltecek.

Seydişehir Botanik Parkla Buluşacak, System.String[]

Kuğulu Vadisinde kurulacak olan Botanik Parkta, süs bitkileri, endemik bitki yetiştiriciliği ve modern süs havuzları ile vatandaşların keyifle gezerek doğayla iç içe olmaları hedefleniyor.

Seydişehir'e botanik park kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal; "Kuğulu Vadisi'nde yapmayı planladığımız botanik parkta farklı cinste ağaçlar, çalımsı bitkiler, çiçekler bulunacak. Ülkede yetişmeyen türde bitkiler de botanik park bünyesinde yer alacak. Yapacağımız botanik park çalışması Konya ilçeleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:37 Kaynak: Bültenler

Mehmet Tutal, Seydişehir, Güncel
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