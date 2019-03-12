Seydişehir Botanik Parkla Buluşacak

Kuğulu Vadisinde kurulacak olan Botanik Parkta, süs bitkileri, endemik bitki yetiştiriciliği ve modern süs havuzları ile vatandaşların keyifle gezerek doğayla iç içe olmaları hedefleniyor.

Seydişehir'e botanik park kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal; "Kuğulu Vadisi'nde yapmayı planladığımız botanik parkta farklı cinste ağaçlar, çalımsı bitkiler, çiçekler bulunacak. Ülkede yetişmeyen türde bitkiler de botanik park bünyesinde yer alacak. Yapacağımız botanik park çalışması Konya ilçeleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyacak" dedi.