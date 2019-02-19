Seydişehir'de 14 Yıllık Kesinleşmiş Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Seydişehir ilçesinde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Seydişehir ilçesinde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.





Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl kasım ayında tutuklu bulunduğu Seydişehir Açık Cezaevi'nden kaçan Engin Yalçın, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.



Engin Yalçın'ın Ulukapı Mahallesi'nde bir yakınının evinde olduğunu tespit eden Asayiş Büro ekipleri, zanlıyı yakalamak için harekete geçti.





Sabah erken saatlerde Ulukapı Mahallesi'ndeki ikamete baskın yapan Seydişehir Asayiş Büro ekipleri, Engin Yalçın'ı gözaltına aldıktan sonra Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürerek sağlık kontrolünden geçirdi.



Engin Yalçın daha sonra yapılan işlemlerin ardından Seydişehir Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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