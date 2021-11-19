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Seydişehir'de 1600 fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Seydişehir'de 1600 fidan toprakla buluştu

19.11.2021 14:50
Seydişehir'de 1600 fidan toprakla buluştu

Seydişehir'de Kızılca Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde başlatılan ağaç dikme etkinliğinde 1600 fidan dikildi.

Seydişehir'de Kızılca Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde başlatılan ağaç dikme etkinliğinde 1600 fidan dikildi.

Mahalledeki 31 bin metrekarelik alanda ceviz, ardıç, iğde ve çamlardan oluşan fidanların ağaç dikme etkinliğine Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve ilçe protokolü de katıldı.

Tutal, burada yaptığı açıklamada, "Asırlardır tahrip ettiğimiz yerleri yeniden doğaya kazandırmak zorundayız. Şuan da sizler bunun en güzel örneğini sergiliyorsunuz. Kızılca mahallemizin tamamı her konuda birlik ve beraberlik içerisinde ve tek yumruk halinde. Ben bu birlikteliği sağlayan herkese teşekkür ediyorum."dedi.

Kızılca Mahallesi Muhtarı Mustafa Yılmaz da şimdiye kadar 4 bin 500 fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.

1600 fidanın dikildiği programın ardından etkinliğine katkı verenlere plaket verildi.

Seydişehir'de 1600 fidan toprakla buluştu
Seydişehir'de 1600 fidan toprakla buluştu
Seydişehir'de 1600 fidan toprakla buluştu
Seydişehir'de 1600 fidan toprakla buluştu
Seydişehir'de 1600 fidan toprakla buluştu

Mehmet Tutal, Seydişehir, Kızılca, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de 1600 fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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