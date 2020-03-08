Seydişehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Seydişehir- Konya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail Kavalcı (30) yönetimindeki 26 KN 298 plakalı otomobil, iddiaya göre, karşı yönden gelen Durmuş Ali Karalı'nın (26) kullandığı 42 BFS 62 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Kavalcı'nın kullandığı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Karalı'nın idaresindeki otomobil ise devrildi. Kazada sürücü İsmail Kavalcı olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Erkan Doğru (33) ile diğer sürücü Durmuş Karalı ve yanındaki Hacer Sude Acar (8), Sadegül Karalı (20), Abdullah Acar (5), Esra Acar (28), Bekir Karalı (51), Murat Karatosun (27), Ayşe Karalı (49) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.