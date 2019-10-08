Seydişehir'de 200 öğrenci ilçe protokolüyle piknikte buluştu

Seydişehir ilçesinde Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 200 öğrenci Kuğulu mesire alanında piknikte buluştu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde 2019 Yılı Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesiyle gezi programı düzenledi.

Farklı okullarda eğitim gören 200 öğrenci Seydişehir'in mesire alanı Kuğulu Park'ta buluşarak, piknik yaptı.

Öğrencilere unutulmayacak güzellikler yaşattıklarını ifade eden Seydişehir Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, "Seydişehir Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlünün ortaklaşa düzenledikleri Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında öğrencilerimize, milli ve manevi duygularını en üst seviyeye taşımak amaçlı vatan sevgisi beraberliğimizin pekişmesine vesile olan programlar düzenliyoruz, çocuklarımızın mutluluğu bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir." dedi.



Kuğulu Park'taki programa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği programda Kaymakam Aydın Erdoğan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca katılarak öğrencilerle sohbet etti.