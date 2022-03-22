Seydişehir'de 3 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Seydişehir'de 3 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı

22.03.2022 14:21
Seydişehir'de 3 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı

Konya Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Seydişehir ve Aladağ Orman İşletme Şefliği, vatandaşlara fidan dağıttı.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Seydişehir ve Aladağ Orman İşletme Şefliği, vatandaşlara fidan dağıttı.

Seydişehir Orman İşletme Şefi Fatih Ünal, Milli İrade Meydanı ve Seydişehir Orman İşletme Şefliği önünde 21 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin karaçam ve sedir fidanını vatandaşlara dağıttıklarını belirtti.

Fidanların toprakla buluşmasını sağlayarak sağlıklı nefes almayı hedeflediklerini dile getiren ???????Ünal, duyarlıkları ve doğaya olan sevgilerinden dolayı Seydişehir halkına teşekkür etti. ???????

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Orman Bölge Müdürlüğü, Fatih Ünal, Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de 3 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seydişehir'de 3 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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