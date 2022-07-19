Seydişehir'de 371 araç trafikten men edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Seydişehir'de 371 araç trafikten men edildi

19.07.2022 10:01
Seydişehir'de 371 araç trafikten men edildi

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Düzenleme Büro Amirliği ekiplerince, kentte yapılan denetimlerde 372 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Düzenleme Büro Amirliği ekiplerince, kentte yapılan denetimlerde 372 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, yaptığı açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar yapılan denetimlerde kontrol ettikleri 11 bin 336 araçtan 4 bin 326'sına 2 milyon 376 bin 602 lira idari para cezası kesildiğini belirtti.

Denetimlerde 38 araç sürücüsünde ehliyetlerine el konulduğunu aktaran Arıcı, şunları kaydetti:

"Bölgemizde 55 yaralamalı, 45 maddi hasarlı olmak üzere toplam 100 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 101 kişi yaralanmıştır. Motosiklet denetimlerinde kontrol edilen 274 araçtan ise 74'ü trafikten men edilmiştir. Yüksek sesle müzik dinleyen, modifiye, lastik kaydırma ve drift yapan 952 araca da 845 bin 376 bin lira ceza uygulanmıştır."

Arıcı, güvenli trafik bilincinin önemine dikkat çekerek ilçedeki trafik denetimlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.???????

YORUMLAR
500
Gediz'de 190 adet sentetik hap ele geçirildi Gediz'de 190 adet sentetik hap ele geçirildi Son dakika haberleri: Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı Son dakika haberleri: Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Seydişehir, Hisarcık, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de 371 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:01 Joao Pedro, Fenerbahçe ile imzalamak için İstanbul'da! Galatasaray'da ismi anılıyordu
10:00 Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak
09:55 Oyuncu Gizem Lidya Denizci'den Arda Kural itirafı: Gençken ona aşıktım
09:46 Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü!
09:21 Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var
09:20 Çoban sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışırken araç aralarına daldı: 19 koyun ile 1 eşek telef oldu
08:52 Nagihan Karadere, Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimden oldu" dediği Hakan Ural'dan intikam aldı: Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti
08:46 CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki aile mezarlığında gamalı haç görüldü! Kimse şikayetçi olmadı
08:03 Sandık görevlilerinin eğitimi sırasında AK Parti'den uyarı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a verilen oylar başka bir adaya yazılmış
07:59 Hamile olduğunu öğrenen genç oyuncu Yağmur Ün, başrol olduğu filmden çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 10:07:14. #1.11#
SON DAKİKA: Seydişehir'de 371 araç trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement