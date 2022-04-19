Seydişehir'de 4-6 yaş Kur'an kursu inşaatı başladı - Son Dakika
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Seydişehir'de 4-6 yaş Kur'an kursu inşaatı başladı

19.04.2022 15:10
Seydişehir'de 4-6 yaş Kur'an kursu inşaatı başladı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu anaokulu temeli atıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu anaokulu temeli atıldı.

Seydişehir Belediyesi, Alaylar İki Mahallesi'ndeki Fatih Cami yanında bulunan arsada temel kazım çalışmalarına başladı.

İlçe Müftüsü Adam Bebek, kursun hayırsever desteğiyle yapılacağını belirterek, "Müftülüğümüzce Alaylar İki Mahallesi'nde Fatih Cami yanında yapımına başlanan 4-6 yaş Kur'an kursu anaokulumuzun hafriyat alım çalışmaları başladı. Vatandaşlarımızın maddi ve manevi katkılarıyla en kısa sürede tamamlayarak çocuklarımızın hizmetine sunabilmeyi Rabbimizden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Seydişehir Belediyesi, Seydişehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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