Seydişehir'de 5 çilek bahçesinde başlatılan çilek ekimi 500 dekar alana yayıldı

Seydişehir'de 5 çilek bahçesinde ekimine başlanılan deneme çilek ekimi, 16 yılda 500 dekar alana yayılarak bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

İlçenin Yaylacık Mahallesi'nde 16 yıl önce Tarım İl Müdürlüğü tarafından 5 bahçede başlatılan deneme çilek ekimi ilçede giderek gelişti.

Yaylacık Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğine katılan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Burada yaşayan insanlarımız alın teriyle ellerinin nasırı ile geçimlerini sağlıyorlar. Verim kazanç açısından da değerlendirildiğinde ciddi anlamda gelirleri var. Yaylacık, Mesudiye, Dikilitaş, Ketenli mahallerimizde başlayan Çilek Seydişehir'de aşağı bölgelerde bulunan mahallerinde de yaygınlaştı. Şu anda Seydişehir'de 4 Bin 800 dekar alanda çilek üretimi gerçekleştiriliyor. Bu da üretim anlamında 60 bin tona yakın üretim yapılıyor ve işleniyor. Her geçen yıl üretim artıyor. Yaylacık, Mesudiye, Dikilitaş, Ketenli mahallelerimizde rakımın yüksek olması ile tamamen doğal bir üretim yapılıyor. Herhangi bir kimyasal kullanılmıyor aroma da iddialıyız." dedi.

Yıllık 500 tona yakın ürün alınıyor

Yöre halkı için ciddi bir gelir kapısına dönüşen çileğin yurt dışına da ihraç edildiğini belirten mahalle muhtarı Ömer Kalemci de, "Yıllık ortalama 450-500 ton çilek üretiyoruz ve sadece Türkiye değil yurt dışına da ihraç ediyoruz. Üreticiler, çilek yetiştiriciliğinden yılın 5-6 ayı para kazanabiliyor. Bölgede hava şartlarına bağlı olarak hasat sonbaharın sonuna kadar sürüyor. . Mahallemizin yüzde 95 geçimini organik çilekten sağlıyor mahallemizde sadece organik tarım ürünleri değil hayvancılıkta yapılıyor. Çilek ilk bizde başladı, daha sonra Mesudiye, Dikilitaş ve Beyşehir Hüyük bölgesinde yetiştirilmeye başladı. Konya ilçelerinde başlayan çilek dalgasında öncüyüz." diye konuştu.

Seydişehir leblebisi için coğrafi işaretini aldıklarını belirten Başkan Tutal, ayrıca çilek ve karpuz için de coğrafi işaret başvurusunu yaptıklarını sözlerine ekledi.