Seydişehir'de 6 Bin 193 fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Fidan dikim etkinliğine, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Gülpınar , İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin , "Ülke genelinde başlatılan kampanya kapsamında Seydişehir'de fidan dikim ve ağaçlandırma çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tepecik Mahallemizde ceviz, badem v.b 6 Bin 193 fidanı toprakla buluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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