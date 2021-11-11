Seydişehir'de 6 Bin 193 fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 6 bin 193 fidan toprakla buluştu.
Ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Seydişehir ilçesinde Seydişehir Orman İşletme Şefliği öncülüğünde ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Protokol üyeleri, Tepecik Mahallesinde bulunan alanda 6 bin 193 fidanı toprakla buluşturdu.
Etkinlikte konuşan Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, "Ülke genelinde başlatılan kampanya kapsamında Seydişehir'de fidan dikim ve ağaçlandırma çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tepecik Mahallemizde ceviz, badem v.b 6 Bin 193 fidanı toprakla buluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Fidan dikim etkinliğine, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Gülpınar, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA
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