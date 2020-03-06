Seydişehir'de AB Proje Sertifika Dağıtım Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seydişehir'de AB Proje Sertifika Dağıtım Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Seydişehir'de AB Proje Sertifika Dağıtım Töreni gerçekleştirildi

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Avrupa Birliği Proje Sertifika Dağıtım Töreni gerçekleştirildi.

Seydişehir'de AB Proje Sertifika Dağıtım Töreni gerçekleştirildi, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Avrupa Birliği Proje Sertifika Dağıtım Töreni gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği öğrenci değişim programı ERASMUS kapsamında Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "CNC Katı Modelleme PLC Ünite Kontrol Avrupa Staj Faaliyetleri" adlı proje çerçevesinde Elektrik Bölümü ve Makine Bölümü öğrencileri, İspanya'ya ve Portekiz'deki staj faaliyetlerinin ardından staj yaptıkları kurumlardan sertifikaları aldı.

Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen sertifika dağıtım törenine Kaymakam Aydın Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Okul Müdürü Zafer Ülkebaş, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Avrupa Birliği, Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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