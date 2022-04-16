Seydişehir'de açık ve kapalı ceza infaz kurumuna mesleki eğitim merkezi kurulacak - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Seydişehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kurulacak eğitim merkezinde, hükümlülere iş olanağı sağlanacak.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçedeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılması için çalışmalar başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, gazetecilere, mesleki eğitim merkezinin önemli bir hizmeti yerine getireceğini söyledi.

Merkezin, üretim ve istihdam noktasında ilçeye önemli katkılar sağlayacağını aktaran Kibar, "Açılacak olan mesleki eğitim merkezinde, hükümlü ve tutuklular aşçılık, kaynakçılık, bağcılık, kuaförlük gibi çeşitli alanlarda mesleki eğitim alacak. Bu eğitimle hükümlüler, diploma ve ustalık belgesi alma imkanı elde edecek." diye konuştu.