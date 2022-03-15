Seydişehir'de adreste nüfus hizmeti verilmeye başlandı - Son Dakika
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Seydişehir'de adreste nüfus hizmeti verilmeye başlandı

15.03.2022 10:53
Seydişehir'de adreste nüfus hizmeti verilmeye başlandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hastalık, yaşlılık, engellilik gibi sebeplerle nüfus müdürlüğüne gelemeyen vatandaşlara adreste nüfus hizmetleri verilmeye başlandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hastalık, yaşlılık, engellilik gibi sebeplerle nüfus müdürlüğüne gelemeyen vatandaşlara adreste nüfus hizmetleri verilmeye başlandı.

Kaymakam Deniz Pişkin ve İlçe Nüfus Müdürü Adem Sezek, bedensel engelli Mehmet Kurnaz'ı evinde ziyaret ederek, yeni kimlik değişimini evinde gerçekleştirildi.

Kaymakam Pişkin, yaptığı açıklamada, "Siz bize gelemiyorsanız, biz size geliriz" sloganıyla böyle bir çalışma başlatıldığını söyledi.

Kaymakam Pişkin, şunları kaydetti:

"Nüfus Müdürlüğüne gelemeyeceğini belgelendiren kişiler, ilgili nüfus müdürlüğümüze başvurmaları halinde Kaymakamlık tarafından yapılacak plan ve programlar doğrultusunda adreslerinde kimlik kartı başvuruları alınmaktadır. Müdürlüğümüze başvuruda bulunan Mehmet Kurnaz'ı bugün evinde ziyaret ederek nüfus müdürümüz ve personellerimiz ile kendisinin işlemini gerçekleştirdik. İlçemiz nüfus müdürlüğüne gelemeyen vatandaşlarımız başvurmaları halinde evlerinde hizmet verilmeye devam edecek."

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Mehmet Kurnaz, Seydişehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de adreste nüfus hizmeti verilmeye başlandı - Son Dakika


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