Seydişehir'de ağaçlandırma çalışmasına destek veren mahalle sakinlerine teşekkür plaketi verildi - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ağaçlandırma çalışmalarına destek veren mahalle sakinlerine plaket verdi.

Tutal, Tepecik Mahallesinde Ağıllar bölgesindeki 100 bin metrekarelik alanda 11 bin fidanın dikilmesinde destek veren mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Merkez ve kırsal mahallelerde ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Tutal, yaptığı açıklamada, "Bir yandan doğamızı korurken diğer yandan hep birlikte Seydişehir'imizi geleceğe daha iyi taşıyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Kentte, toplamda 207 bin metrekarelik yeşil alanı ilçemize kazandırdık. Bu vesileyle başta muhtarımız olmak üzere 11 bin fidanın toprakla buluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tepecik Mahallesi Muhtarı Mehmet Acar da ağaçlandırma çalışmalarına desteklerinden dolayı belediye başkanı Tutal ile Orman İşletme Şefliğine teşekkür etti.