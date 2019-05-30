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Seydişehir'de AK Hizmet Noktası vatandaşların hizmetinde

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, AK Hizmet Noktası'nı vatandaşların hizmetine açtı.

Seydişehir'de AK Hizmet Noktası vatandaşların hizmetinde, System.String[]
Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, AK Hizmet Noktası'nı vatandaşların hizmetine açtı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde vaat ettiği AK Hizmet Noktası'nı Kapalı Pazaryerinde hayata geçirdi. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her geçen gün yeniliklere imza atan Seydişehir Belediyesi, bu merkezde AB programları aracılığı ile gerçekleştirilecek olan IPARD, Mevka, KOP İnovasyon Projeleri, Tasarım Merkezi Kurulum ve Sürdürme Hizmetleri, KOSGEB ve Ekonomi Bakanlığı kapsamında hibe projelerinden yararlanmak isteyenlere destek verecek. Kapalı Pazaryerinde hizmete giren AK Hizmet Noktasında proje hazırlamak ve destek almak isteyen vatandaşlara yardımcı olunarak, hibe ve desteklerden azami düzeyde yararlanmasını sağlanacak.

2019 seçimlerinde Seydişehirli hemşehrilerine proje takip merkezi vaadinde bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Kapalı pazar yerimizde bulunan bu merkezimizi oluşturduk. Gerek Belediyemiz ile ilgili projelerimizin takip edilmesi, gerek vatandaşlarımızın tarım, hayvancılık ve zirai projelerinin desteklenmesi ve takip edilmesi adına danışma merkezimiz hizmete başladı. İki tecrübeli personelimiz burada görev yapıyor. Arkadaşlarımız burada belediye ile ilgili istek, talep ve dilekleri, projeler noktasındaki görüş ve önerileri alacaklar. Ayrıca vatandaşlarımızın yararlanmak istedikleri projeler noktasında konulara çözüm üretecekler" dedi.

Başkan Tutal, "Açtığımız bu merkezimiz Seydişehir Belediyemiz hizmet binası dışında ikinci bir AK Hizmet Noktası olarak hemşehrilerimize hizmet verecek. Özellikle pazar yerini seçtik. 55 mahallemizin tamamı Perşembe günleri buraya geliyor ve burada ihtiyaçlarını karşılıyorlar, bu noktamıza gelerek talep ve görüşlerini kolaylıkla iletebilirler. Buradan KOP, MEVKA, KOSGEB, IPARD'la devam eden çalışmalarımızı sistematik hale getirdik. Yeni hizmet merkezimizin hem belediyemize hem de hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:02 Kaynak: İHA
Konya, Seydişehir, Güncel
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