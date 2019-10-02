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Seydişehir'de arı sütü üretimi

32 dakika önce

Seydişehir ilçesinde arı sütü üretiminin yaygınlaştırılması için yürütülen proje kapsamında 8 kilogram 463 gram arı sütü üretildi.

Seydişehir'de arı sütü üretimi, System.String[]

Seydişehir ilçesinde arı sütü üretiminin yaygınlaştırılması için yürütülen proje kapsamında 8 kilogram 463 gram arı sütü üretildi.


Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında desteklenen ve Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Arı Sütü Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi sonuç toplantısı yapıldı.

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün toplantı salonundaki proğramda konuşan Proje Koordinatörü Yüksek Mühendis Ali Özel, "Seydişehir Bölgesinde 2018 yılında 105 arıcı 9 bin 450 kovan ile 47 ton bal üretti. Arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla üreticinin kalkınmasını amaçlayan Arı Sütü Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesine gönüllü olarak katılan 20 üretecinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz projede yüzde 85 başarı ile 8 bin 463 gram arı sütü ürettik ve ürünlerin tamamını sattık." dedi


Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan da, "Biz şimdiye kadar bal üretimine yüklediğiniz için yan ürünleri unuttuk. Bu proje ile arıcılıkta katma değeri yüksek olan yan ürünler olduğunu görüyoruz. Bundan sonra Seydişehir'de yan ürünler üretimi artarak devam edecek katkısı olan (KOP TEYAP) olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi

Toplantıya Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca, Seydişehir Arıcılar Birliği Başkanı Ahmet Çamlı, siyasi parti temsilcileri ile arı üreticileri katıldı.

Konya Ovası Projesi, Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:14 Kaynak: AA
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