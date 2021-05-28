Seydişehir'de aşılama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Seydişehir'de mobil aşı ekipleri, aşılama çalışmalarına devam ediyor.

Seydişehir Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Birimleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerinden oluşturulan mobil aşı ekibi, kırsal mahallelerde aşılama çalışmalarına hız verdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Sağlık Bakanlığının sistemde yaptığı değişiklik ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından randevusuz olarak vatandaşların aşı yaptırabilmesine olanak tanındığını belirtti.

Randevu alamayan, yaşlı bakıma muhtaç, ulaşım sorunu yaşayan ve aşılama işlemini yaptıramayan vatandaşlara mobil ekipler tarafından mahallesinde, hatta evinde aşılama yapıldığını ifade eden yetkililer, "Kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere randevu alamayan ve bilgisi bulunan her vatandaşımıza ekiplerimiz tarafından aşıları yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.