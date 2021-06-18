Seydişehir'de Asım Cengiz Yaşlı Bakım ve Refakatçi Evi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi tarafından arsa tahsisi yapılan ve Cengiz Holding tarafından yapımı üstlenilen Asım Cengiz Yaşlı Bakım ve Refakatçi Evi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Cengiz, ilçe protokol üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Anabağlar Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde mülkiyeti Seydişehir Belediyesi'ne ait taşınmaz üzerine inşa edilecek 4 bin 900 metrekare kapalı alana sahip olacak Yaşlı Bakım ve Refakatçi Evinin, yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Törende konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan "Belediyemiz ve hayırseverimizin bu tür yapmış olduğu bu çalışma insanlarımızın takdirine şayan olmuştur. İnsanlarımızın hem kırsal ve hem merkezde yaşayan yaşlılarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal projeleri artırmak bir anlamda kamusal alt yapı hizmetlerinin önemli bir noktaya geldiğinin göstergesidir." dedi.

Daha sonra kürsüye gelen İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan da çalışmanın sosyal devlet anlayışının bir uzantısı olduğuna dikkat çekerek, "Yaşlılarımız canlı tarihimiz, hafızamızdır. Bu bağlamda ilçemizde de belediyemiz ve hayırsever iş adamlarımız ile birlikte yaşlılarımıza sahip çıkma vazifesini gerçekleştirmek adına bu tesisi ilçemize kazandırıyoruz. Bu tesisimizin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise bir toplumun, bir milletin medeni olmasının temel esaslarından birisinin kendi öksüzüne, yetimine ve yaşlısına sahip çıkması olduğunu belirterek tesisin önemine işaret etti.

Yapılan konuşmaların ardından ilçe Müftüsü Adem Bebek'in yaptırdığı dua eşliğinde bakım ve refakatçi evinin temeli atıldı.

3 katlı olacak tesis, 50 metrekarelik 36 oda, doktor odaları, sosyal aktivite alanları, dinlenme salonları, kafeterya, restoran, TV odaları, hobi salonları ve bahçeden oluşacak.