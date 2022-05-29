Seydişehir'de Başkanlık Kupası Futbol turnuvaları başlıyor - Son Dakika
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Seydişehir'de Başkanlık Kupası Futbol turnuvaları başlıyor

29.05.2022 12:34
Seydişehir'de Başkanlık Kupası Futbol turnuvaları başlıyor

Seydişehir Belediyesi tarafından haziran boyunca düzenlenecek olan futbol turnuvası için başvurular başlandı.

Seydişehir Belediyesi tarafından haziran boyunca düzenlenecek olan futbol turnuvası için başvurular başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 16 yaş ve üzeri sporcuların katılımıyla düzenlenecek olan Seydişehir Belediyesi Başkanlık Kupası Futbol Turnuvasında katılmak isteyen sporcuların, www.seydisehir.bel.tr adresindeki başvuru formunu doldurup Atatürk Spor Salondan başvurularını yapabileceği belirtildi.

Başvuruların 7 Haziran'da sona ereceği hatırlatılan açıklamada, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın, "Spora ve sporcuya verdiğimiz önem ve destekler neticesinde geleneksel hale getirdiğimiz spor turnuvalarını bu yıl yeniden başlatıyoruz. Tüm sporcularımıza mücadelenin, gayretin, azmin ve centilmenliğin, takım oyununun üst seviyede olduğu bir turnuva temenni ediyor, şimdiden başarılar diliyorum." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

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