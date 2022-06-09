Seydişehir'de Başkanlık Kupası Futbol Turnuvaları başlıyor - Son Dakika
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Seydişehir'de Başkanlık Kupası Futbol Turnuvaları başlıyor

09.06.2022 11:14
Seydişehir'de Başkanlık Kupası Futbol Turnuvaları başlıyor

Seydişehir Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenecek olan Geleneksel Başkanlık Kupası Futbol turnuvası kura çekimleri tamamlandı.

Seydişehir Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenecek olan Geleneksel Başkanlık Kupası Futbol turnuvası kura çekimleri tamamlandı.

Seydişehir Belediyesi Düğün Salonunda takım temsilcilerinin katılımıyla kuralar çekildi.

Fikstüre göre 18 takım yarışacak. Başkanlık Kupası Futbol turnuvasının açılış maçı 10 Haziran Cuma günü Test Makine Spor ile Kampüs Okulları Spor arasında oynanacak. Grup aşamasından sonra eleme usulüyle gerçekleştirilecek turnuvanın final maçı 29 Haziran'da yapılacak.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "İlçe merkezimizden ve mahallelerimizden toplamda 18 takım turnuvamıza katılacak. 300 sporcumuzun ter dökeceği futbol turnuvamızın dostluk, kardeşlikle dolu bir turnuva olmasını temenni ediyorum. 10 Haziran Cuma günü itibariyle başlayacak olan turnuvamızda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Seydişehir, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de Başkanlık Kupası Futbol Turnuvaları başlıyor - Son Dakika

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